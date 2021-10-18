В Бурятии военным присвоят классную квалификацию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике проходят мероприятия по подтверждению и присвоению



В соединениях и частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, более двух тысяч военнослужащих проходят испытания на присвоение классной квалификации. Среди участников испытаний представители танковых, мотострелковых подразделений, подразделений связи, ракетных войск и артиллерии и других.



На полигонах «Бурдуны», «Сосновый Бор», «Дивизионный» и «Онохой» военнослужащие выполняют нормативы по предметам боевой подготовки. Личный состав оценивают по технической, специальной, огневой и физической подготовкам, вождению боевых машин. Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту.



- Мероприятия на подтверждение и присвоение классной квалификации проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Восточного военного округа и продлятся до конца октября текущего года, - сообщили в пресс-службе ВВО.

