В Бурятии завершились детские первенства по футболу

Общество, Фото: пресс-служба ДФЛ РБ

Победу праздновали юные игроки «Спарты»



В Бурятии стали известны итоги первенства по футболу среди детей 2011 года рождения. Чемпионом турнира стал футбольный клуб «Спарта». Серебряную награду забрала команда «Байкал-ДСС». Третьими были игроки детского футбольного клуба «Лара». Четвёртое место заняли представители ФК «Голеадор-Иволга».



Индивидуальные награды распределились следующим образом:

- Лучший голкипер - Матвей Л. («Байкал-ДСС»);

- Лучший защитник - Норбо Ш. («Голеадор-Иволга»);

- Лучший нападающий - Виктор М. («Лара»);

- Лучший игрок- Матвей Д. («Спарта»).



Также завершилось первенство Бурятии по футболу среди детей 2013 года рождения. Победу в этом турнире также одержали футболисты из ДФК «Спарта». Второе место занимает команда «Спартак-Юниор». Третьими финишировали представители спортивной школы №5. Четвёртое место у команды СШОР Гусиноозёрска, сообщает пресс-служба детской лиги футбола РБ.



