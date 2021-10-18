Победу праздновали юные игроки «Спарты»
В Бурятии стали известны итоги первенства по футболу среди детей 2011 года рождения. Чемпионом турнира стал футбольный клуб «Спарта». Серебряную награду забрала команда «Байкал-ДСС». Третьими были игроки детского футбольного клуба «Лара». Четвёртое место заняли представители ФК «Голеадор-Иволга».
Индивидуальные награды распределились следующим образом:
- Лучший голкипер - Матвей Л. («Байкал-ДСС»);
- Лучший защитник - Норбо Ш. («Голеадор-Иволга»);
- Лучший нападающий - Виктор М. («Лара»);
- Лучший игрок- Матвей Д. («Спарта»).
Также завершилось первенство Бурятии по футболу среди детей 2013 года рождения. Победу в этом турнире также одержали футболисты из ДФК «Спарта». Второе место занимает команда «Спартак-Юниор». Третьими финишировали представители спортивной школы №5. Четвёртое место у команды СШОР Гусиноозёрска, сообщает пресс-служба детской лиги футбола РБ.
В Бурятии завершились детские первенства по футболу
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