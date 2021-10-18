 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 октября

17 октября

Популярное

В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом

В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело «Грабёж»

В полицию в Чите поступило сообщение от работника питейного заведения о хищении 30-литровой кеги с пивом.

Оказалось, что двое отдыхающих в присутствии бармена и других посетителей вынесли из заведения одну из стоящих без присмотра кег. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили приметы парней и передали ориентировку наружным нарядам полиции.

Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее неоднократно судимые читинцы 24 и 22 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Кега с пивом изъята и возвращена заявителю. Один из парней помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом
В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом
Общество, 18.10.2021
Возбуждено уголовное дело «Грабёж»
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 73 тысячи
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 73 тысячи
Общество, 18.10.2021
Суточный прирост составил 275 больных 
За неделю через Бурятию из Китая в Россию поступило 126 тонн кормовых добавок
За неделю через Бурятию из Китая в Россию поступило 126 тонн кормовых добавок
Общество, 18.10.2021
При транзитных перевозках из Монголии в Гонконг проконтролировано 19 тонн мяса
Министр культуры Бурятии подарила осуждённым женщинам книги
Министр культуры Бурятии подарила осуждённым женщинам книги
Общество, 18.10.2021
Женщины показали Соелме Дагаевой пьесу в четырёх действиях
Жителю Бурятии вернут деньги за некачественный аккумулятор
Жителю Бурятии вернут деньги за некачественный аккумулятор
Общество, 18.10.2021
В пользу покупателя через суд взыскано более 15 тысяч рублей
В районе Бурятии грунтовую дорогу ждёт капитальный ремонт
В районе Бурятии грунтовую дорогу ждёт капитальный ремонт
Общество, 18.10.2021
Ремонт планируют завершить через два года 
В Чите подростка подозревают в убийстве девочки
В Чите подростка подозревают в убийстве девочки
Общество, 18.10.2021
15-летнего парня взяли под стражу
Ещё 145 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 145 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 18.10.2021
Скончались четыре пациента с COVID-19
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 18.10.2021
Агния Ивановна - ударник коммунистического труда
Жители Бурятии шутят про ложные вызовы пожарным
Жители Бурятии шутят про ложные вызовы пожарным
Общество, 18.10.2021
За шалостью стоит административная ответственность 
Малышка Адиса из Бурятии получила свою первую медаль
Малышка Адиса из Бурятии получила свою первую медаль
Общество, 18.10.2021
Девочка прошла двухнедельную реабилитацию в Москве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^