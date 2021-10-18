В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело «Грабёж»



В полицию в Чите поступило сообщение от работника питейного заведения о хищении 30-литровой кеги с пивом.



Оказалось, что двое отдыхающих в присутствии бармена и других посетителей вынесли из заведения одну из стоящих без присмотра кег. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили приметы парней и передали ориентировку наружным нарядам полиции.



Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее неоднократно судимые читинцы 24 и 22 лет.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Кега с пивом изъята и возвращена заявителю. Один из парней помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

