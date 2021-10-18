Возбуждено уголовное дело «Грабёж»
В полицию в Чите поступило сообщение от работника питейного заведения о хищении 30-литровой кеги с пивом.
Оказалось, что двое отдыхающих в присутствии бармена и других посетителей вынесли из заведения одну из стоящих без присмотра кег. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили приметы парней и передали ориентировку наружным нарядам полиции.
Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее неоднократно судимые читинцы 24 и 22 лет.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Кега с пивом изъята и возвращена заявителю. Один из парней помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом
Общество, Фото:
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