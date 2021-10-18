В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 73 тысячи







Как сообщал «Байкал-Daily» , в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения достигло отметки 61 063. Суточный прирост составил 145 больных.

По данным на 18 октября, за сутки в Забайкальском крае выявлено 275 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 73 095 забайкальцев.За прошедшие сутки 37 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 62 813.В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 170 человек находятся в тяжёлом состоянии, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 513 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных случая от коронавируса.За весь период пандемии 1 255 забайкальцев скончались от лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекции. У 258 жителей региона заболевание протекало имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.