За неделю через Бурятию из Китая в Россию поступило 126 тонн кормовых добавок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

При транзитных перевозках из Монголии в Гонконг проконтролировано 19 тонн мяса



Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ЖДПП «Наушки» проводится досмотр подконтрольной продукции при её экспорте, импорте, транзитных перевозках.



При экспорте в Монголию досмотрено 32 тонны готовой молочной продукции, 1 тонна мёда, 6 тонн рыбных и 32 тонны мясных консервов, 105 тонн молочной продукции.



При импорте осуществлён контроль перевозки из Китая в Россию 126 тонн кормовых добавок.



При транзитных перевозках: из Монголии в Гонконг проконтролировано 19 тонн мяса и 19 тонн мяса из Монголии во Вьетнам.



Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, сообщили в пресс-службе управления.



