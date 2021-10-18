При транзитных перевозках из Монголии в Гонконг проконтролировано 19 тонн мяса
Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ЖДПП «Наушки» проводится досмотр подконтрольной продукции при её экспорте, импорте, транзитных перевозках.
При экспорте в Монголию досмотрено 32 тонны готовой молочной продукции, 1 тонна мёда, 6 тонн рыбных и 32 тонны мясных консервов, 105 тонн молочной продукции.
При импорте осуществлён контроль перевозки из Китая в Россию 126 тонн кормовых добавок.
При транзитных перевозках: из Монголии в Гонконг проконтролировано 19 тонн мяса и 19 тонн мяса из Монголии во Вьетнам.
Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, сообщили в пресс-службе управления.
За неделю через Бурятию из Китая в Россию поступило 126 тонн кормовых добавок
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