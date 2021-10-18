 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 октября

17 октября

Популярное

За неделю через Бурятию из Китая в Россию поступило 126 тонн кормовых добавок

За неделю через Бурятию из Китая в Россию поступило 126 тонн кормовых добавок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
При транзитных перевозках из Монголии в Гонконг проконтролировано 19 тонн мяса

Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в ЖДПП «Наушки» проводится досмотр подконтрольной продукции при её экспорте, импорте, транзитных перевозках.

При экспорте в Монголию досмотрено 32 тонны готовой молочной продукции, 1 тонна мёда, 6 тонн рыбных и 32 тонны мясных консервов, 105 тонн молочной продукции.

При импорте осуществлён контроль перевозки из Китая в Россию 126 тонн кормовых добавок.

При транзитных перевозках: из Монголии в Гонконг проконтролировано 19 тонн мяса и 19 тонн мяса из Монголии во Вьетнам.

Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, сообщили в пресс-службе управления.

Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом
В Чите парни вынесли из бара кегу с пивом
Общество, 18.10.2021
Возбуждено уголовное дело «Грабёж»
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 73 тысячи
В Забайкалье коронавирус перешагнул отметку в 73 тысячи
Общество, 18.10.2021
Суточный прирост составил 275 больных 
За неделю через Бурятию из Китая в Россию поступило 126 тонн кормовых добавок
За неделю через Бурятию из Китая в Россию поступило 126 тонн кормовых добавок
Общество, 18.10.2021
При транзитных перевозках из Монголии в Гонконг проконтролировано 19 тонн мяса
Министр культуры Бурятии подарила осуждённым женщинам книги
Министр культуры Бурятии подарила осуждённым женщинам книги
Общество, 18.10.2021
Женщины показали Соелме Дагаевой пьесу в четырёх действиях
Жителю Бурятии вернут деньги за некачественный аккумулятор
Жителю Бурятии вернут деньги за некачественный аккумулятор
Общество, 18.10.2021
В пользу покупателя через суд взыскано более 15 тысяч рублей
В районе Бурятии грунтовую дорогу ждёт капитальный ремонт
В районе Бурятии грунтовую дорогу ждёт капитальный ремонт
Общество, 18.10.2021
Ремонт планируют завершить через два года 
В Чите подростка подозревают в убийстве девочки
В Чите подростка подозревают в убийстве девочки
Общество, 18.10.2021
15-летнего парня взяли под стражу
Ещё 145 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 145 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 18.10.2021
Скончались четыре пациента с COVID-19
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
В Бурятии ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 18.10.2021
Агния Ивановна - ударник коммунистического труда
Жители Бурятии шутят про ложные вызовы пожарным
Жители Бурятии шутят про ложные вызовы пожарным
Общество, 18.10.2021
За шалостью стоит административная ответственность 
Малышка Адиса из Бурятии получила свою первую медаль
Малышка Адиса из Бурятии получила свою первую медаль
Общество, 18.10.2021
Девочка прошла двухнедельную реабилитацию в Москве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^