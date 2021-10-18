Выставка о Байкальской переправе проходит в иркутском вузе

Выставку о Байкальской переправе «Преодолевая лед забвения» (0+) открыли в Иркутском государственном университете путей сообщения.



- Сто лет Байкальская паромная железнодорожная переправа оставалась в тени забвения. Этот грандиозный государственный проект не только связал воедино Транссибирскую магистраль, но и обеспечил нашей стране возможность отстоять свои завоевания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Если бы у России в 1900–1905 годах не было Байкальской переправы, то география страны могла быть сегодня совершенно иной, - отмечают в Байкальском заповеднике.



XX век — эпоха трагических перемен и суровых испытаний в истории России. Наша страна пережила несколько разрушительных войн, смену государственного и политического устройства. Как следствие, многие выдающиеся феномены национальной истории были вытеснены на периферию культурного процесса. Их перестали изучать, о них не упоминали в программах школ и университетов, не снимали фильмы и не писали книги. Выдающиеся личности, так или иначе связанные с Байкальской переправой, были забыты в своем отечестве.



Байкальская переправа прекратила свое существование в 1918 году.



Её отсутствие на Байкале на протяжении 100 лет можно считать историческим курьёзом. Расстояние между портами Байкал и Танхой составляет всего 42 километра. Это по-прежнему самый короткий путь через Байкал.



В 2017 году в посёлке Танхой открыт историко-мемориальный комплекс «Байкальская переправа». Инициатором его создания выступил Байкальский заповедник. Совместно с ОАО «Российские железные дороги» установлены воинские вагоны, воссоздан станционный дом, где размещена экспозиция, включающая историческую реконструкцию порта Танхой.



- Интернет-сайт является составной частью этого проекта. Он знакомит с историей Байкальской переправы и освещает деятельность историко-мемориального комплекса. Выставка «Преодолевая лед забвения» в большом читальном зале университета продлится до января 2022 года, - сообщили в заповеднике.

