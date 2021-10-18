Шахматисты Бурятии выиграли 2 медали чемпионата России

Жамсаран Цыдыпов стал серебряным призёром соревнований
Спортсмен из Бурятии Жамсаран Цыдыпов стал серебряным призёром чемпионата России среди мужчин по быстрым шахматам. Ещё одна представительница республики Номина Д. завоевала бронзовую медаль в чемпионате России среди женщин по быстрым шахматам в категории девушек до 15 лет.
- Турнир по быстрым шахматам проходил по швейцарской системе в 11 туров. Жамсаран на протяжении всей турнирной дистанции играл очень уверенно. Он постоянно находился в лидирующей группе. В итоге гроссмейстер из Бурятии в 11 турах не проиграл ни одной партии, на его счету 8,5 очков. Столько же очков набрали ещё четыре спортсмена. После скрупулезных подсчётов дополнительных показателей чемпионом страны объявлен уроженец Калмыкии Санан Сюгиров, Жамсаран завоевал серебряную медаль, – рассказали в федерации шахмат Бурятии.
Соревнование проходило в Сочи, где собрались 217 шахматистов страны, в том числе 34 международных гроссмейстера. Также в турнире участвовали юные бурятские шахматисты. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
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