В Чите подростка подозревают в убийстве девочки



По данным следствия, 14 октября в посёлке Текстильщиков в Чите обвиняемый убил 14-летнюю девочку. Он был задержан следователями через несколько часов после преступления.



16 октября Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления, - добавили в следственном комитете.



В Чите предъявлено обвинение 15-летнему подростку. Молодого человека подозревают в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.