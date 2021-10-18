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В Чите подростка подозревают в убийстве девочки

В Чите подростка подозревают в убийстве девочки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
15-летнего парня взяли под стражу

В Чите предъявлено обвинение 15-летнему подростку. Молодого человека подозревают в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
 
По данным следствия, 14 октября в посёлке Текстильщиков в Чите обвиняемый убил 14-летнюю девочку. Он был задержан следователями через несколько часов после преступления.

16 октября Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления, - добавили в следственном комитете.  
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