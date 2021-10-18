Фермер из Бурятии планирует начать практиковать лечение кобыльим молоком

Фермер из Селенгинского района Бурятии производит кумыс «Цэгээ».
Зорикто Цырендондопов из села Зурган Дэбээ – легенда бурятской национальной борьбы «бухэ барилдаан» и мастер спорта по вольной борьбе. За свою спортивную карьеру он много раз становился абсолютным победителем различных фестивалей, чемпионатов и Сурхарбанов.
На одном из турниров, где Зорикто выиграл автомобиль, к нему подошёл победитель конных скачек и предложил обмен. Он готов отдать своё трофейное стадо ягнят в сто голов на авто Зорикто. Подумав, чемпион согласился. Так у прославленного бурятского борца начался новый виток в жизни и появилось сельское хозяйство, сообщается на странице правительства Бурятии в аккаунте Instagram.
Зорикто Цырендондопов планирует открыть санаторий, где будет практиковать лечение кобыльим молоком. Уже начата стройка мини-кемпингов, в будущем построят благоустроенные дома и детскую площадку, чтобы желающие могли приезжать всей семьёй отдохнуть и набраться сил.
За высокое содержание витаминов и микроэлементов кумыс называют «Напитком тысячелетия». На протяжении многих лет кумыс считается чудодейственным напитком, способным исцелить от многих болезней и недугов.