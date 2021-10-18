В Иркутской области хотят индексировать оклады бюджетников

На увеличение окладов планируют выделить более трёх миллиардов рублей



В Иркутской области правительством региона прорабатывается решение по проведению индексации окладов работников бюджетной сферы. Об этом 15 октября заявил первый заместитель губернатора – председатель правительства Константин Зайцев.



Он расказал, что в ближайшее время состоится заседание трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Иркутской области, на котором правительство предложит сторонам соцпартнерства обсудить решение об индексации заработной платы работникам бюджетной сферы. В состав комиссии входят правительство Иркутской области, ассоциация Иркутское региональное объединение работодателей «Партнёрство товаропроизводителей и предпринимателей» и Союз «Иркутское областное объединение профессиональных союзов».



– Правительство области отмечает, что назрела острая необходимость индексации окладов бюджетников. Мы считаем важным произвести повышение гарантированной части заработной платы работников бюджетной сферы, – отметил Константин Зайцев.



Это решение затрагивает интересы более 139 тысяч работников бюджетной сети. На увеличение окладов бюджетников предусмотрено более трёх миллиардов рублей, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

