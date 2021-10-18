В Бурятии военная полиция задержала «террористов»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике прошло тактико-специальное учение



В Бурятии с подразделениями военной полиции Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение, в ходе которого были отработаны задачи по противодействию терроризму.



- В ходе практической части учения подразделения военной полиции были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марш к военным объектам для обеспечения их охраны. Помимо этого, были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Совместно с подразделениями антитеррора от воинских частей инспекторы военной полиции осуществили задержание условных террористов.

