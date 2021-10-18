Директор предприятия в Бурятии получил прокурорское представление

Выявлено нарушение законодательства в сфере природопользования



Как выяснила прокурорская проверка, Закаменский филиал общества с ограниченной ответственностью «Основа», осуществляющее деятельность по переработке мясной продукции, нарушило закон об отходах производства.



Установлено, что на территории организации промышленные отходы в виде отработанного гидравлического масла, использованных алюминиевых проводов хранятся непосредственно на земле. Площадка для накопления отходов отсутствует, в связи с чем допускается попадание вредных веществ в почву.



Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого площадка для накопления отходов оборудована.



Кроме того, в отношении директора Закаменского филиала ООО «Основа» возбуждено административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении отходов производства. Виновному должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

