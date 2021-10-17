Жителю Иркутской области назначили штраф в 600 тысяч за попытку дать взятку



В Иркутске прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении уроженца посёлка Мегет, по которому суд вынес приговор. Мужчина признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.



Суд установил, что в ноябре 2020 года в ходе административного производства по факту реализации спиртосодержащей стеклоомывающей жидкости сотрудник органов внутренних дел при осмотре одного из автомобилей обнаружил и изъял жидкость - 600 бутылок по 5 литров.



- Подсудимый, желая вернуть изъятую продукцию и избежать административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов), прибыл к зданию отдела полиции, где, находясь в служебном кабинете, предложил сотруднику ОЭБиПК по Ленинскому району ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. Последний от получения денег отказался, доложив об указанном руководству в установленном порядке, - сообщают в областной прокуратуре.



Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание - штраф в размере тридцатикратной суммы взятки, то есть в размере 600 тысяч рублей.



