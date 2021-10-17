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Утверждена планировка нового терминала аэропорта «Байкал»

Утверждена планировка нового терминала аэропорта «Байкал»
Общество,  Фото:страница Дмитрия Гармаева
Радостной новостью поделился генеральный директор аэропорта

Генеральный директор аэропорта «Байкал» сообщил о том, что ещё один шаг к строительству нового терминала в международном аэропорту «Байкал» сделан.

- Сегодня Росавиация в лице Нерадько А. В. (Александр Васильевич – прим. ред.) утвердила документацию по планировке территории, на которой будет расположен наш новый вокзал! Движемся вперёд и огромную помощь в этом движении оказывает Правительство Бурятии, Полпредство Бурятии в Москве и лично Глава Бурятии Алексей Цыденов. Вопрос изначально очень сложный, но совместно мы доведём дело до конца и в ДФО появится новый Аэровокзальный Комплекс. А он нам очень нужен! – пишет Дмитрий Гармаев в Facebook.

Как сообщал «Байкал-Daily», планируется, что строительство терминала начнётся во втором квартале 2022 года, а закончится в конце 2023-го года.

Проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал» был представлен летом 2020 года. Было принято решение о расширении площади нового терминала в аэропорту с 5000 до 6500 квадратных метров. Увеличение площади аэровокзального комплекса связано с обеспечением максимально комфортного обслуживания пассажиров.


Аэропорт "Байкал"

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