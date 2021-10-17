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Аферисты обманули жителя Иркутской области на 2,5 млн

Аферисты обманули жителя Иркутской области на 2,5 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С начала года братчане, поддавшись на уловки аферистов, лишились свыше 80 миллионов

В Иркутской области полицейские фиксируют значительный рост числа совершаемых дистанционных краж и мошенничеств в отношении жителей. С начала года братчане, поддавшись на уловки аферистов, лишились свыше 80 миллионов рублей.

35-летнему мужчине поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась брокером и предложила ему работу на бирже. Соблазнившись обещанной высокой доходностью от инвестиций, он перевёл на счёт мошенников более 2,5 миллионов рублей. Однако желаемой прибыли, кроме 4 тысяч рублей, не получил и обратился за помощью в полицию.

Ещё один заявитель отыскал на просторах «Инстаграма» мужское нижнее белье, которое ему сильно приглянулось. Обсудив в переписке все условия, покупатель перевёл на указанный счёт свыше 3 тысяч рублей. После продавец перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
мошенничество

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