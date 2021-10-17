Житель города ранее судим
В сентябре в отдел полиции в Чите поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на улице Советской рядом с остановкой общественного транспорта один мужчина избил другого. Прибывшие на место полицейские не обнаружили участников конфликта, при этом с заявлением в полицию никто не обратился.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, они установили, что конфликт действительно был, более того, у потерпевшего отобрали куртку и сотовый телефон.
Позже установили личности и подозреваемого, и потерпевшего. Нападавшего доставили в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Читы.
- С обоими участниками происшествия проведены необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Похищенную куртку удалось изъять, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».
Читинец избил и отобрал у мужчины куртку
Общество, Фото:
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