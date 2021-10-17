В Бурятии произошло землетрясение

Толчки не ощущались



Накануне, 16 октября, в 21.01 поступило сообщение о том, что на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,9.



Эпицентр находился в 31 километре юго-западнее посёлка Северомуйск Муйского района. По информации ЕДДС, толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет.



- Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Сообщения о пострадавших и разрушениях в оперативно-дежурную смену ЦУКС не поступали. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

