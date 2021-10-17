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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Общество,  Фото:pixabay.com
Толчки не ощущались

Накануне, 16 октября, в 21.01 поступило сообщение о том, что на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,9.

Эпицентр находился в 31 километре юго-западнее посёлка Северомуйск Муйского района. По информации ЕДДС, толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет.

- Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Сообщения о пострадавших и разрушениях в оперативно-дежурную смену ЦУКС не поступали. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии. 
землетрясение

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