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В Забайкалье школа-интернат с нарушением хранила отходы

В Забайкалье школа-интернат с нарушением хранила отходы
Общество,  Фото:pexels.com
Директора оштрафовали на 10 тысяч рублей

По итогам проверки Читинской транспортной прокуратуры к административной ответственности привлечён директор ЧОУ «Школа-интернат № 33» Забайкальской железной дороги ОАО «РЖД». Надзорный орган выявил нарушение закона об охране окружающей среды.

Установлено, что на территории школы нарушен порядок накопления отходов I класса опасности в виде ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп, бывших в употреблении.

По факту нарушения было возбуждено дело об административных правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Росприроднадзором директор школы к административной ответственности привлечён назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило, сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.
прокуратура

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