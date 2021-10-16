В Забайкалье школа-интернат с нарушением хранила отходы

Директора оштрафовали на 10 тысяч рублей



По итогам проверки Читинской транспортной прокуратуры к административной ответственности привлечён директор ЧОУ «Школа-интернат № 33» Забайкальской железной дороги ОАО «РЖД». Надзорный орган выявил нарушение закона об охране окружающей среды.



Установлено, что на территории школы нарушен порядок накопления отходов I класса опасности в виде ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп, бывших в употреблении.



По факту нарушения было возбуждено дело об административных правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.



Росприроднадзором директор школы к административной ответственности привлечён назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Постановление в законную силу не вступило, сообщили «Байкал-Daily» в Читинской транспортной прокуратуре.

