В республике сохранится ветреная погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 октября по республике местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +4,+9, местами +3,-2.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +5,+7.
В Улан-Удэ до +7
Общество, Фото:
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