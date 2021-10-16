Спортсмен из Бурятии получил звание «Заслуженный мастер спорта России»

Общество, Фото: со страницы Александра Бодрова

«Это был долгий тернистый путь», - признаётся Александр Бодров



13 октября приказом министерства спорта Российской Федерации спортсмену из Бурятии Александру Бодрову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России» по тхэквондо ИТФ.



Александр является мастером спорта России, семикратным чемпионом России, двукратным чемпионом Азии, трёхкратным чемпионом Европы, бронзовым призёром Чемпионата мира 2017 и победителем Чемпионата мира 2019, двукратным обладателем Кубка России, а также Кубка мира по тхэквондо ИТФ, сообщили в пресс-службе министерство спорта и молодёжной политики республики.



- Это был долгий тернистый путь. Пот, слёзы, кровь, поражения и победы. Все это знакомо спортсменам, все это знакомо людям в любой области. Общими усилиями достигнуты высокие результаты, благодаря поддержке друзей и товарищей, и огромному вкладу наставников. Одно из них почётное звание «Заслуженный мастер спорта России, - поделился Александр.

