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В частном детсаду Иркутска продукты хранили без маркировки

В частном детсаду Иркутска продукты хранили без маркировки
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в частном детском саду Иркутска нарушали законодательство при организации питания.

Установлено, что в нарушение технического регламента о безопасности пищевой продукции в саду продукты хранились без маркировки и совместно с пищевой продукцией иного вида, исследования воды не проводились, отсутствовали графики для установления периодичности и проведения уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе изготовления пищевой продукции для детей.

В связи с этим было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов при производстве (изготовлении) пищевой продукции».

Арбитражный суд Иркутской области привлёк предпринимателя к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

После вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению нарушений, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
Иркутск прокуратура

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