В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в частном детском саду Иркутска нарушали законодательство при организации питания.
Установлено, что в нарушение технического регламента о безопасности пищевой продукции в саду продукты хранились без маркировки и совместно с пищевой продукцией иного вида, исследования воды не проводились, отсутствовали графики для установления периодичности и проведения уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе изготовления пищевой продукции для детей.
В связи с этим было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов при производстве (изготовлении) пищевой продукции».
Арбитражный суд Иркутской области привлёк предпринимателя к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.
После вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению нарушений, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В частном детсаду Иркутска продукты хранили без маркировки
Общество, Фото:
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