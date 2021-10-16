В частном детсаду Иркутска продукты хранили без маркировки

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в частном детском саду Иркутска нарушали законодательство при организации питания.



Установлено, что в нарушение технического регламента о безопасности пищевой продукции в саду продукты хранились без маркировки и совместно с пищевой продукцией иного вида, исследования воды не проводились, отсутствовали графики для установления периодичности и проведения уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе изготовления пищевой продукции для детей.



В связи с этим было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов при производстве (изготовлении) пищевой продукции».



Арбитражный суд Иркутской области привлёк предпринимателя к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.



После вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению нарушений, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

