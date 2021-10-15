Преступление произошло днём
В Краснокаменске в полицию обратилась жительница и сообщила о хищении сотового телефона «Самсунг» стоимостью около 20 тысяч рублей.
Днём, когда потерпевшая возвращалась домой, неизвестный мужчина подошёл к ней и, угрожая предметом, похожим на пистолет, выхватил из рук телефон. Несмотря на испуг, забайкалка хорошо запомнила приметы налётчика и передала их полицейским.
Позже установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец отобрал у женщины телефон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Преступление произошло днём
В регионе подводят итоги навигационного сезона
Неизвестные повредили автоматизированные водоколонки
Детям показали работу центра медицины катастроф
Сотруднице охраны удалось забрать у него шубу
Городской совет отцов создали 11 лет назад
Они звонили женщине 27 раз в день
Жителей просят не оставлять на кладбище продукты
В Улан-Удэ прошла профилактическая акция
Женщина могла уехать автостопом в другой город
Инаугурация прошла 14 октября
В городе уже готовятся к будущему строительному сезону
Двум предприятиям назначили штрафы на 125 тысяч рублей
К концерту присоединятся Бадма-Ханда Аюшеева, Бутидэй Дондок Сэрэн, ансамбль «Эрдэни ятаг»
14 октября спасатели обследовали часть акватории озера, однако поиск результатов не дал