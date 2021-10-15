Забайкалец отобрал у женщины телефон

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Преступление произошло днём



В Краснокаменске в полицию обратилась жительница и сообщила о хищении сотового телефона «Самсунг» стоимостью около 20 тысяч рублей.



Днём, когда потерпевшая возвращалась домой, неизвестный мужчина подошёл к ней и, угрожая предметом, похожим на пистолет, выхватил из рук телефон. Несмотря на испуг, забайкалка хорошо запомнила приметы налётчика и передала их полицейским.



Позже установили личность злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.



По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

