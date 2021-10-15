В Иркутской области утонули 19 человек

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В регионе подводят итоги навигационного сезона



10 октября завершена навигация на реках Иркутской области, кроме реки Ангары. С 1 ноября будет прекращена навигация на всех водохранилищах. 1 декабря завершится навигация на Ангаре и 25 декабря по озеру Байкал. Государственные инспекторы по маломерным судам подводят промежуточные итоги навигационного сезона в Иркутской области.



В период навигации на водных объектах области зарегистрировано 14 происшествий с участием маломерных судов, в результате которых погибли 19 человек. Трагедии происходили преимущественно при эксплуатации резиновых и самодельных лодок. Причины происшествий с гибелью людей были разные: управление в нетрезвом состоянии плавсредством, отсутствие на водителе и пассажирах спасательных жилетов, выход на акваторию в плохих погодных условиях, а также в отдалённые и труднопроходимые участки акваторий водных объектов.



Одно происшествие, повлёкшее групповую гибель, произошло в верховьях реки Ии Тулунского района, где при опрокидывании аэробота погибли четрые человека.



Для надзора за пользованием маломерными судами и поднадзорными объектами, контроля обеспечения безопасности людей на водоёмах ежедневно проводятся рейды и патрулирования, в том числе при участии сотрудников полиции, прокуратуры и органов местного самоуправления. За период навигации проведено более 4,5 тысяч рейдов и патрулирований водных объектов. Государственными инспекторами по маломерным судам выявлено 1399 нарушений, связанных с эксплуатацией маломерных судов. 22 судна были задержаны и отправлены на штрафстоянку.



Наиболее распространённое нарушение, допускаемое судоводителями, это нахождение на борту без спасательных жилетов. Инспекцией выявлено 802 таких случая. 257 протоколов составлено за нарушение правил плавания: превышение установленной скорости, несоблюдение навигационных знаков, стоянка судна в запрещённых местах, нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых знаков и огней. В 163 случаях судоводители передавали управление судном лицам, не имеющим прав, или управляли судном без технического освидетельствования, без бортовых номеров, переоборудованным без соответствующего разрешения, а также нарушение норм пассажировместимости.



Было выявлено 27 нарушений, ставящих под угрозу жизнь и здоровье людей, - управление судном в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение законодательством предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 2 тысяч рублей, а также лишение права управления судном на срок от одного года до двух лет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

