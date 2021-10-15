 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 октября

14 октября

Популярное

Школьников Улан-Удэ научили проводить сердечно-лёгочную реанимацию

Школьников Улан-Удэ научили проводить сердечно-лёгочную реанимацию
Общество,  Фото:tcmkrb
Детям показали работу центра медицины катастроф

Сегодня в рамках профориентационной экскурсии сотрудники центра медицины катастроф Бурятии посетили 8 класс школы № 42 в Улан-Удэ.

Дети познакомились со Школой медицины катастроф, научились оказывать первую помощь, проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

Подросткам рассказали о работе выездных бригад экстренного реагирования центра медицины катастроф и работы подразделений, таких как учебно-методический отдел, оперативно-диспетчерский отдел и других, сообщили медики. 

медицина школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец отобрал у женщины телефон
Забайкалец отобрал у женщины телефон
Общество, 15.10.2021
Преступление произошло днём
В Иркутской области утонули 19 человек
В Иркутской области утонули 19 человек
Общество, 15.10.2021
В регионе подводят итоги навигационного сезона

Жители Левобережья в Улан-Удэ остались без воды из-за вандалов
Жители Левобережья в Улан-Удэ остались без воды из-за вандалов
Общество, 15.10.2021
Неизвестные повредили автоматизированные водоколонки  
Школьников Улан-Удэ научили проводить сердечно-лёгочную реанимацию
Школьников Улан-Удэ научили проводить сердечно-лёгочную реанимацию
Общество, 15.10.2021
 Детям показали работу центра медицины катастроф
Читинец пытался украсть из магазина шубу
Читинец пытался украсть из магазина шубу
Общество, 15.10.2021
Сотруднице охраны удалось забрать у него шубу
В школах Улан-Удэ работают 34 Совета отцов
В школах Улан-Удэ работают 34 Совета отцов
Общество, 15.10.2021
Городской совет отцов создали 11 лет назад 
В Бурятии на кладбище заметили медведя
В Бурятии на кладбище заметили медведя
Общество, 15.10.2021
Жителей просят не оставлять на кладбище продукты
Полицейские вторую неделю разыскивают жительницу Улан-Удэ
Полицейские вторую неделю разыскивают жительницу Улан-Удэ
Общество, 15.10.2021
Женщина могла уехать автостопом в другой город
В Улан-Удэ комплексно обследуют дорогу по улицам Комарова и Гарнаева
В Улан-Удэ комплексно обследуют дорогу по улицам Комарова и Гарнаева
Общество, 15.10.2021
В городе уже готовятся к будущему строительному сезону
В Улан-Удэ предпринимателей штрафуют за антиковидные нарушения
В Улан-Удэ предпринимателей штрафуют за антиковидные нарушения
Общество, 15.10.2021
Двум предприятиям назначили штрафы на 125 тысяч рублей
Национальный оркестр Бурятии выступит с группой «Намгар»
Национальный оркестр Бурятии выступит с группой «Намгар»
Общество, 15.10.2021
К концерту присоединятся Бадма-Ханда Аюшеева, Бутидэй Дондок Сэрэн, ансамбль «Эрдэни ятаг»
В Бурятии спасатели ищут утонувшего мужчину
В Бурятии спасатели ищут утонувшего мужчину
Общество, 15.10.2021
14 октября спасатели обследовали часть акватории озера, однако поиск результатов не дал

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^