Школьников Улан-Удэ научили проводить сердечно-лёгочную реанимацию

Детям показали работу центра медицины катастроф
Сегодня в рамках профориентационной экскурсии сотрудники центра медицины катастроф Бурятии посетили 8 класс школы № 42 в Улан-Удэ.
Дети познакомились со Школой медицины катастроф, научились оказывать первую помощь, проводить сердечно-лёгочную реанимацию.
Подросткам рассказали о работе выездных бригад экстренного реагирования центра медицины катастроф и работы подразделений, таких как учебно-методический отдел, оперативно-диспетчерский отдел и других, сообщили медики.
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Детям показали работу центра медицины катастроф
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