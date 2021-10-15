Читинец пытался украсть из магазина шубу

Сотруднице охраны удалось забрать у него шубу



В полицию в Чите поступило заявление о краже из магазина шубы из искусственного меха стоимостью около 12 тысяч рублей.



Оказалось, что сотрудница охраны магазина увидела подозрительного мужчину, прошедшего через кассу с рюкзаком. Она попросила его показать содержимое сумки, на что покупатель предпринял попытку оттолкнуть её и убежать, однако женщина смогла открыть рюкзак и забрать шубу. Мужчине удалось скрыться с места происшествия.



В результате просмотра записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Читы. Он был доставлен в отдел полиции. От него получены признательные показания.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

