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Автоинспекторы Бурятии призвали водителей уважать незрячих пешеходов

Автоинспекторы Бурятии призвали водителей уважать незрячих пешеходов
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В Улан-Удэ прошла профилактическая акция

Ежегодно 15 октября во всем мире отмечается Международный день белой трости, который нацелен на привлечение внимания общественности к проблемам незрячих людей.

Традиционно в этот день сотрудники ГИБДД проводят мероприятия, призванные напомнить водителям и другим участникам дорожного движения о том, что рядом с нами живут, учатся и работают люди с ограниченными возможностями, и им гораздо труднее ориентироваться в окружающем мире, полагаясь только на слух, обоняние и белую трость.

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД и представители общества слепых обратились к водителям с напоминанием, что белая трость – это не только символ незрячих людей. Это, прежде всего, их инструмент, их «глаза».

- В соответствии с пунктом 14.5 ПДД во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью,- объясняли полицейские автомобилистам.

Участники акции призвали водителей уважать незрячих пешеходов и помнить об их безопасности на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии. 
ГИБДД

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