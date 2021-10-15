Автоинспекторы Бурятии призвали водителей уважать незрячих пешеходов

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В Улан-Удэ прошла профилактическая акция



Ежегодно 15 октября во всем мире отмечается Международный день белой трости, который нацелен на привлечение внимания общественности к проблемам незрячих людей.



Традиционно в этот день сотрудники ГИБДД проводят мероприятия, призванные напомнить водителям и другим участникам дорожного движения о том, что рядом с нами живут, учатся и работают люди с ограниченными возможностями, и им гораздо труднее ориентироваться в окружающем мире, полагаясь только на слух, обоняние и белую трость.



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД и представители общества слепых обратились к водителям с напоминанием, что белая трость – это не только символ незрячих людей. Это, прежде всего, их инструмент, их «глаза».



- В соответствии с пунктом 14.5 ПДД во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью,- объясняли полицейские автомобилистам.



Участники акции призвали водителей уважать незрячих пешеходов и помнить об их безопасности на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.

