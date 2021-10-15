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В Улан-Удэ комплексно обследуют дорогу по улицам Комарова и Гарнаева

В Улан-Удэ комплексно обследуют дорогу по улицам Комарова и Гарнаева
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В городе уже готовятся к будущему строительному сезону

Рабочая группа администрации Улан-Удэ по контролю качества дорожных работ проверила дороги, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в микрорайоне Восточный.

Дорогу по улицам Комарова, Гарнаева и Балдынова отремонтировали в 2017 году. Участок отличается интенсивным движением и загруженностью – по дороге ежедневно ездит большой поток автобусов и большегрузов. В местах, где расположены люки, за четыре года образовались большие проседания.

- Здесь сами жители подводят к домам водопроводы, большинство из них проложены без всякой обоймы. Просто под дорогой. Естественно трубы многие из них бытовые, обычный пластик, они трескаются и образуется течь. Ремонтировать дорогу смысла нет, пока МУП «Водоканал» не реконструирует всю систему подключения летнего водопровода, - сказал депутат Сергей Бурдиков.


Председатель проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев отмечает, что именно по этим причинам сейчас дороги ремонтируют комплексно, при синхронизации со всеми ресурсоснабжающими организациями.

- Здесь мы видим наглядный пример, как делать не надо – на сегодня асфальтовое покрытие находится в ненормативном состоянии, в ближайшее время мы проведём обследование. По его результатам примем решение, каким образом будем восстанавливать дорогу, - подчеркнул он.
Также рабочая группа проверила дороги по улицам Камова и Королева, которые отремонтировали этим летом. Здесь претензий к подрядчику нет, осталось исправить стыки на искусственной дорожной неровности, поставить предупреждающие знаки и нанести разметку.

Депутат Сергей Бурдиков отметил, что этот участок может считаться одним из лучших, которые ремонтировались в этом году. Также здесь в рамках ремонта построили новый тротуар, а недавно посадили вдоль него 450 саженцев яблони по программе «Зелёный город».

- Раньше по улице Камова тротуар был проложен только на ¼ всей улицы, причём был он в очень плохом состоянии. Сейчас благодаря нацпроекту здесь построены новые тротуары на протяжении всей улицы с обеих сторон – это очень удобно для местных жителей, здесь у нас несколько социальных объектов, рядом школа, - сказал заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Артемий Родионов.

Всего в этом году в Улан-Удэ отремонтировано 29 объектов общей протяжённостью 33 км. Сейчас идёт подготовка к следующему строительному сезону – перечень дорог, подлежащих ремонту, уже известен. Подрядчики определятся в ноябре, сообщили в пресс-службе администрации города. 
дорожный ремонт

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