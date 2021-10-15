На барельефе изображены лица Алдара Цыденжапова, Евгения Эпова и Виктора Тюрикова
15 октября в Чите, на площади перед спортивно-концертным комплексом «Мегаполис-спорт» торжественно открылся новый памятник Героям России. На памятнике барельефы с лицами трёх забайкальцев из Балея, Чернышевского района и Агинского, которые отдали жизнь ради спасения своих товарищей. Спецназовцу Евгению Эпову, матросу Алдару Цыденжапову и лётчику Виктору Тюрикову звание Героев России было присвоено посмертно.
По словам представителя оргкомитета по установке памятника героям Гончикбала Баирова, к проекту были подключены архитекторы, краеведы, жители края.
- Инициативная группа провела конкурс на лучший эскиз монумента. Победителем стал проект архитектора Арины Шаравиной. Эскиз памятника символичный: триколор, три рода войск и три звезды Героя. Алдар Цыденжапов получил смертельные ожоги, предотвратив взрыв на миноносце. Виктор Тюриков погиб, спасая экипаж подбитого чеченскими боевиками вертолёта. Евгений Эпов накрыл собой гранату, которую метнули террористы в его раненых товарищей. Все трое – коренные уроженцы Забайкальского края, олицетворяют главные военные силы России: морские, сухопутные и воздушные войска,- отметил Гончикбал Баиров.
Напомним, на строительство памятника было выделено в июне 2020 года почти 5 миллионов рублей. Также было собрано более 1,6 миллиона рублей пожертвований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Чите открылся памятник забайкальцам – Героям России
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