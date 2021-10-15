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15 октября

14 октября

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В Бурятии районный отдел ЗАГС справил новоселье

В Бурятии районный отдел ЗАГС справил новоселье
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
День открытия пришёлся на праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября в Бурятии открылись двери нового помещения Бичурского районного отдела управления ЗАГС республики.

Почти 50 лет отдел располагался в здании администрации района. В 2020 году было подобрано помещение, а в этом году был произведён капитальный ремонт. Были проведены работы по ремонту сетей электроосвещения и электрооборудования, систем водоснабжения, водоотведения, благоустройство уборной комнаты и сети связи. Также оборудованы рабочий кабинет и места ожидания для посетителя, открыт зал для торжественной регистрации браков, выделен отельный кабинет для хранения актовых записей.

В день открытия, 14 октября, первой супружеской парой, зарегистрировавшей брак, стали молодожёны Андрей и Вера. После вручения первого совместного семейного документа – свидетельства о заключении брака, в адрес новобрачных прозвучали сердечные поздравления и пожелания долгой и счастливой семейной жизни от работников отдела. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
ЗАГС Бурятия Бичурский район свадьба

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