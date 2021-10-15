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Спецназ «Гром» УНК МВД Бурятии завоевал «золото» и «серебро» на соревнованиях в Иркутске

Спецназ «Гром» УНК МВД Бурятии завоевал «золото» и «серебро» на соревнованиях в Иркутске
Общество,  Фото:МВД Бурятии
Соревнования были посвящены 30-летию со дня образования органов наркоконтроля

В Иркутске состоялся открытый чемпионат на призы отряда специального назначения «Гром» управления наркоконтроля ГУ МВД России по Иркутской области по тактической стрельбе, посвящённый 30-летию со дня образования органов наркоконтроля в системе МВД России.

В чемпионате приняли участие семь команд специальных подразделений Росгвардии, УФСИН, ГУ МВД Иркутской области, а также команда спецназа «Гром» УНК МВД по Бурятии.

В первый день бойцам в полной боевой экипировке предстояло выполнить шесть упражнений, включающих в себя силовые нагрузки, эвакуацию раненого, иные специальные дисциплины и при этом решить тактические задачи по стрельбе.

В общем зачёте по итогам первого этапа состязаний спецназ МВД Бурятии занял второе место, уступив лишь хозяевам чемпионата - команде ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Иркутской области.

Во второй день участников соревнований ждала дуэльная стрельба. Необходимо было с огневого рубежа в полной боевой экипировке и противогазе поразить из автомата мишень, находящуюся на дистанции в 100 метров. Затем произвести аналогичные действия из пистолета на расстоянии 25 метров, разрядить оружие и передать эстафету следующему члену команды. Параллельно соревновались две команды, задача - поразить мишени быстрее команды-соперника.

Из 11 команд-участников сильнейшей в дуэльной стрельбе признана команда отряда спецназначения «Гром» УНК МВД Бурятии. Ей присвоено звание победителя дуэльной эстафеты.

«Золото» бойцы республиканского МВД завоевали и в минувшие выходные на чемпионате Бурятии по практической стрельбе из карабина. Соревнования проводились Федерацией практической стрельбы региона и собрали как спортсменов, так и сотрудников силовых подразделений Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Всего – более 90 стрелков в составе 12 команд.

Сотрудники спецназа «Гром» УНК МВД Бурятии, показав высокий уровень профессиональной подготовки, стали победителями в классе «Стандарт». Им вручены кубок, грамота и медали, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 
МВД Бурятии

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