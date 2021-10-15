В улан-удэнской колонии прошёл конкурс чтецов

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Конкурс был посвящён осени



В библиотеке исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в рамках еженедельного заседания литературного кружка «Родник» состоялся конкурс чтецов «Очей очарованье». Конкурс был посвящён осени.



Лучшими чтецами были признаны участницы, продемонстрировавшие наиболее выразительное чтение, эмоциональную насыщенность и гибкость дикции.



По итогам конкурса победительницей стала осуждённая 2 отряда, 2 место заняла участница от 1 отряда, а 3 место осуждённая 3 отряда, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

