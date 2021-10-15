Конкурс был посвящён осени
В библиотеке исправительной колонии №7 в Улан-Удэ в рамках еженедельного заседания литературного кружка «Родник» состоялся конкурс чтецов «Очей очарованье». Конкурс был посвящён осени.
Лучшими чтецами были признаны участницы, продемонстрировавшие наиболее выразительное чтение, эмоциональную насыщенность и гибкость дикции.
По итогам конкурса победительницей стала осуждённая 2 отряда, 2 место заняла участница от 1 отряда, а 3 место осуждённая 3 отряда, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс чтецов
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