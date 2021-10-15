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Улан-удэнец украл с карты многодетного отца 20 тысяч рублей

Улан-удэнец украл с карты многодетного отца 20 тысяч рублей
Общество, 
Деньги были потрачены на спиртное и алкоголь

7 октября в адрес руководства управления МВД России по Улан-Удэ поступило обращение от 47-летнего мужчины. Многодетный отец, воспитывающий троих дочек, поблагодарил оперативников ОСО уголовного розыска УМВД России Улан-Удэ и следователя за оперативное раскрытие кражи денег с банковской карты.

Улан-удэнец рассказал, что 6 сентября обнаружил кражу около 20 тысяч с банковского счёта и сразу же обратился в полицию. Когда и при каких обстоятельствах пропало платёжное средство, мужчина не помнил.

По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело.

Полицейские оперативно установили, что преступник рассчитывался бесконтактной банковской картой в магазинах. По изъятым записям с камер видеонаблюдения в торговых точках установить личность, совершавшего покупки мужчины было сложно, однако спустя два дня сотрудники ОСО уголовного розыска УМВД Росси по Улан-Удэ сообщили пострадавшему, что задержали 30-летнего подозреваемого.

Известно, что мужчина приобрёл в торговых точках алкогольные напитки и продукты.

- Улан-удэнец выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции города Улан-Удэ за отличное выполнение своих служебных обязанностей, пожелал им успехов в службе и заверил, что впредь будет внимательнее относиться к своему имуществу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В ходе следствия подозреваемый возместил часть причинённого ущерба.

кража

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