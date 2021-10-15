В Иркутске высадили саженцы сибирской сосны

Общество, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

В акции участвовали школьники и ветераны транспортной полиции



В Иркутске прошла общегородская акция «Посади дерево – подари планете жизнь», в которой участвовали более двух тысяч горожан. Ветераны Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте тоже не остались в стороне, приняв участие в высаживании молодых сосен, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Вместе с учениками 7 класса школы №63 города Иркутска и их классным руководителем Людмилой Карнауховой, председатель Совета ветеранов линейного управления Сергей Желнов и депутат городской думы Алексей Колмаков, высадили в сквере возле школы саженцы сибирской красавицы. Несмотря на морозный день, настроение участников события было приподнятым. Школьники горели желанием сделать город ещё красивее.



- Посадка деревьев – одна из добрых традиций нашего города. С каждым годом все больше иркутян и организаций присоединяются к этому благородному делу! Спасибо всем, кто помогает сделать наш город ещё более красивым и комфортным, - поблагодарил Сергей Желнов поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу в финале мероприятия.

