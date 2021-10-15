В Улан-Удэ открыли новое помещение для отдела исполнения наказания

Помещение появилось в «сотых» кварталах
В 110 микрорайоне Улан-Удэ состоялось открытие нового помещения для отдела исполнения наказания УИИ УФСИН России по Бурятии.
В торжественной обстановке «красную ленточку» перерезали начальник регионального пенитенциарного ведомства Сергей Кудрявцев и заместитель начальника Алексей Кочетов.
Они поздравили сотрудников с новым помещением, а также пожелали плодотворной деятельности и успешной работы, сообщили в пресс-службе ведомства.
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