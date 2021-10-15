Помещение находилось в одном из административных зданий
В Иркутской области задержан подозреваемый в незаконном сбыте и производстве наркотиков.
Установлено, что 36-летний ранее судимый ангарчанин приспособил съёмное помещение, которое находилось в одном из административных зданий, расположенном на окраине города, для выращивания конопли и изготовления наркотиков с целью их последующей продажи.
Изъяты растения каннабиса, высаженные в вёдра, специальные удобрения, лампы, приспособления для изготовления наркотика и упаковочный материал, а также уже готовые и расфасованные наркотические средства весом около 0,5 кг.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанин устроил нарколабораторию в съёмном помещении
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Землю под частную застройку предоставил ранее муниципалитет
В цветочном магазине они расплатились фальшивой банкнотой номиналом 5000 рублей
Машину остановили спустя пять километров
Зверей усиленно кормят и утепляют помещения
Деньги предусмотрены на новые расходные обязательства в сфере минздрава
Животное успели снять на телефон
На отсутствие тротуара обратила внимание Наталья Ганькина
В стационарах Бурятии получают лечение свыше 700 пациентов
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Строительство длилось три года
Дом сгорел три года назад
В дело вмешалась прокуратура
Награждение пройдёт в Москве
Соревнования состоятся в лесопарковой зоне Читы
Первый этап состоится в областном центре на этих выходных