Ангарчанин устроил нарколабораторию в съёмном помещении

Общество, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Помещение находилось в одном из административных зданий



В Иркутской области задержан подозреваемый в незаконном сбыте и производстве наркотиков.



Установлено, что 36-летний ранее судимый ангарчанин приспособил съёмное помещение, которое находилось в одном из административных зданий, расположенном на окраине города, для выращивания конопли и изготовления наркотиков с целью их последующей продажи.



Изъяты растения каннабиса, высаженные в вёдра, специальные удобрения, лампы, приспособления для изготовления наркотика и упаковочный материал, а также уже готовые и расфасованные наркотические средства весом около 0,5 кг.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



