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В Забайкалье приостановят диспансеризацию и профосмотры

В Забайкалье приостановят диспансеризацию и профосмотры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Меры введены из-за роста заболеваемости COVID-19

В Забайкальском крае в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции будет приостановлено проведение профилактических осмотров населения, диспансеризации и углубленной диспансеризации с 18 октября по 14 ноября.

- Для обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения опасного вируса, в медицинских организациях края мы вынуждены вновь временно приостановить проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и углублённой диспансеризации. Данная мера введена из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции, — заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Также она добавила, за счёт этого будет усилена работа фильтр-боксов по приёму и лечению пациентов, а также увеличены бригады вакцинаторов.

- Сделать прививку в регионе можно в 77 стационарных и 15 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на сайте краевого Минздрава, а также на сайте правительства, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
Забайкальский край коронавирус диспансеризация здравоохранение

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