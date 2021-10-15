Прибывших в Монголию будут отправлять на домашний карантин

С 15 октября отменена обязательная двухнедельная изоляция



15 октября в Монголии отменён обязательный режим изоляции в течении двух недель для людей прибывающих из-за рубежа. Ранее прибывшие, которые не получили полную дозу вакцины, должны были проходить недельный карантин в гостинице и ещё одну неделю быть изолированными дома.



Теперь ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно в аэропорту. По результатам тестов прибывших будут отправлять на домашнюю изоляцию. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

