С 15 октября отменена обязательная двухнедельная изоляция
15 октября в Монголии отменён обязательный режим изоляции в течении двух недель для людей прибывающих из-за рубежа. Ранее прибывшие, которые не получили полную дозу вакцины, должны были проходить недельный карантин в гостинице и ещё одну неделю быть изолированными дома.
Теперь ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно в аэропорту. По результатам тестов прибывших будут отправлять на домашнюю изоляцию. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Прибывших в Монголию будут отправлять на домашний карантин
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