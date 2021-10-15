Финансирование здравоохранения в Забайкалье увеличится на 1,8 млрд

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Деньги предусмотрены на новые расходные обязательства в сфере минздрава



Минфин Забайкальского края предусмотрит в бюджете на 2022 год дополнительные средства для сферы здравоохранения. Об этом во время публичных слушаний сообщили и.о. министра финансов региона Дмитрий Семёнов и и.о. министра здравоохранения Оксана Немакина.



- 1,8 миллиарда рублей будет предусмотрено на новые расходные обязательства в сфере минздрава. Средства направят на реализацию мероприятий территориальной программы госгарантий и выплату районного коэффициента сотрудникам медорганизаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования, - сказал Дмитрий Семёнов.



Оксана Немакина добавила, что дополнительное финансирование территориальной программы госгарантий позволит увеличить расходы на оплату текущих расходов медорганизаций, в том числе приобретение медикаментов, проведение лабораторных исследований, оплату санитарной авиации. Кроме того, порядка 380 миллионов рублей направят на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, страдающих орфанными и социально значимыми заболеваниями.



Ранее в минфине рассказали о расходах бюджета на социальную сферу.



В минфине Забайкалья состоялись публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2022-й и плановый период двух последующих годов. С докладами выступили представители органов исполнительной власти Забайкальского края, депутаты Законодательного собрания. Также свои предложения озвучили представители общественности и инициативных групп, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

