В Улан-Удэ студенты, рискуя жизнью, добираются до колледжа

На отсутствие тротуара обратила внимание Наталья Ганькина



24 сентября уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина выезжала в Байкальский колледж туризма и сервиса. Мероприятие состоялось в рамках осуществляемого мониторинга и анализа соблюдения прав детей на образование.



- Установлено, что дорога между двумя учебными корпусами для студентов небезопасна. Вблизи учебного корпуса по улице Шумяцкого, 4, отсутствует тротуар вдоль проезжей части, студенты не имеют возможности безопасно дойти до ближайшего пешеходного перехода и чаще всего переходят проезжую часть в неположенном месте, подвергая себя опасности, - написала Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.



По итогам выезда она направила запрос в управление ГИБДД МВД по Бурятии о проведении обследования этого участка.



По результатам обследования ГИБДД внесено представление в адрес комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. В соответствии с предписанием необходимо провести мероприятия по строительству тротуара и обустройству пешеходного перехода возле учебного корпуса.



«Вопрос исполнения данного требования держу на контроле», - заключила Наталья Ганькина.

