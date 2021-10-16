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В Чите проведут чемпионат Забайкалья по тхэквондо

В Чите проведут чемпионат Забайкалья по тхэквондо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также пройдёт первенство юниоров и юниорок

Чемпионат и первенство Забайкальского края по тхэквондо МФТ состоится 17 октября. Участвовать в соревнованиях будут мужчины и женщины 2003 года рождения и старше, а также юниоры и юниорки 2007-2015 года рождения.

- Тхэквондо – это корейское боевое искусство. Расшифровывается как «путь ноги и кулака». В бою тхэквондисты чаще используют ноги: примерно 70% ударов – это удары ногами. Во время соревнований все спортсмены должны быть одеты в форму установленного образца и, конечно же, экипировку – футы, шлем и перчатки, -рассказал президент федерации тхэквондо МТФ Забайкальского края Владимир Нарцызов.

Участие примут около 80 спортсменов из Читы. Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе «Олимпиец». Открытие соревнований в 12:00, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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тхэквон-до чемпионат первенство Забайкальский край Чита спорт

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