В Забайкалье замдиректора нацпарка обвиняют в присвоении денег



В Забайкальском крае предъявлено обвинение 51-летней женщине, заместителю директора национального парка «Алханай» в присвоении вверенного имущества, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.



По данным следствия, обвиняемая по предварительному сговору с директором нацпарка, путем составления фиктивных договоров, присваивали средства возглавляемого учреждения. В частности, в 2019 году обвиняемые по фиктивному договору на ремонт автомобиля похитили свыше 100 тысяч рублей.



По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



- В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Устанавливается сумма причиненного учреждению ущерба. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

