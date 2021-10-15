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В Забайкалье замдиректора нацпарка обвиняют в присвоении денег

В Забайкалье замдиректора нацпарка обвиняют в присвоении денег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

В Забайкальском крае предъявлено обвинение 51-летней женщине, заместителю директора национального парка «Алханай» в присвоении вверенного имущества, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, обвиняемая по предварительному сговору с директором нацпарка, путем составления фиктивных договоров, присваивали средства возглавляемого учреждения. В частности, в 2019 году обвиняемые по фиктивному договору на ремонт автомобиля похитили свыше 100 тысяч рублей.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

- В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Устанавливается сумма причиненного учреждению ущерба. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю. 
следователи

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