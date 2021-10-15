Погорельцу Бурятии предоставят жильё через суд

Дом сгорел три года назад



Житель посёлка Таксимо заявил в прокуратуру Муйского района Бурятии о нарушении его жилищных прав.



В 2018 году жильё, находящееся во владении заявителя по договору социального найма, в результате пожара полностью уничтожено.



Администрацией района иное жилое помещение в счёт утраченного не предоставлено.



- В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации муниципального образования «Муйский район» предоставить гражданину жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Муйский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда не вступило в законную силу.

