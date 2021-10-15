Дом сгорел три года назад
Житель посёлка Таксимо заявил в прокуратуру Муйского района Бурятии о нарушении его жилищных прав.
В 2018 году жильё, находящееся во владении заявителя по договору социального найма, в результате пожара полностью уничтожено.
Администрацией района иное жилое помещение в счёт утраченного не предоставлено.
- В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации муниципального образования «Муйский район» предоставить гражданину жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Муйский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
Погорельцу Бурятии предоставят жильё через суд
Общество, Фото:
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