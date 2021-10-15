В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Прибайкальском районе Бурятии не создали необходимый запас топлива.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с исками о признании бездействия администрации района незаконным и возложении на неё обязанности принять меры по обеспечению и поддержанию в течение отопительного сезона запаса топлива. Требования также предъявлены к трём ресурсоснабжающим организациям, которые не обеспечили необходимым запасом угля котельные семи населённых пунктов района.
Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В районе Бурятии не запаслись топливом к холодам
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