В районе Бурятии не запаслись топливом к холодам

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Прибайкальском районе Бурятии не создали необходимый запас топлива.



В связи с этим прокурор района обратился в суд с исками о признании бездействия администрации района незаконным и возложении на неё обязанности принять меры по обеспечению и поддержанию в течение отопительного сезона запаса топлива. Требования также предъявлены к трём ресурсоснабжающим организациям, которые не обеспечили необходимым запасом угля котельные семи населённых пунктов района.



Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

