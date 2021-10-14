Выпавший гаджет подобрал молодой человек
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу телефона у 33-летнего мужчины.
Потерпевший 6 июня около пяти утра пришёл в одну из гостиниц Октябрьского района, чтобы снять номер, однако свободных мест не оказалось. Тогда пьяный мужчина уснул на крыльце, а, проснувшись спустя три часа, не нашёл в кармане куртки свой телефон. Ущерб составил 35 тысяч рублей.
Позже задержали 22-летнего парня. Выяснилось, что молодой человек в компании друзей хотел провести время в том же отеле, но из-за занятости номеров был вынужден подыскать другое место. Уходя, он подобрал выпавший из кармана потерпевшего мобильник и впоследствии продал его прохожему.
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, трудоустроен. После задержания он в кратчайшие сроки возместил причинённый ущерб.
Оперативниками отдела полиции по Октябрьскому району раскрыта и другая кража, совершённая уже из помещения гостиницы на улице Боевой.
Ночью 17 августа отдыхавший в заведении парень, выходя вместе с приятелями покурить, забрал с ресепшена два сотовых телефона: рабочий, принадлежащий организации, и личный телефон администратора, а также украл из кассы 20 тысяч рублей. После чего компания скрылась. Сама сотрудница гостиницы в этот момент занималась уборкой одного из номеров. Подозреваемый задержан.
Известно, что украденное парень, приехавший в Улан-Удэ из Заиграевского района, потратил. От телефонов, не представлявших для него ценность, он избавился.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Заснувший на крыльце гостиницы улан-удэнец лишился телефона
Общество, Фото:
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