Мужчина хранил деньги в сапоге
19 сентября 67-летний житель села Буй Бичурского района пригласил своего знакомого в гости для совместного распития спиртного. Во время застолья гость отправился в магазин за дополнительной порцией спиртного и вернулся со своей сожительницей. 40-летняя женщина также была знакома пенсионеру, так как периодически помогала ему по хозяйству за вознаграждение.
Спустя несколько часов хозяин дома отправил женщину в магазин за алкоголем. При этом гостья приметила, что пенсионер хранит накопления в сапоге, стоящем в комнате.
Женщина вернулась с покупками, и компания продолжила распивать спиртное. Когда мужчины уснули, женщина украла из сапога 10 тысяч рублей и снова отправилась в магазин за выпивкой.
Пенсионер обнаружил пропажу сбережений спустя несколько дней и обратился в полицию. Подозреваемая была задержана, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии женщина украла заначку пенсионера
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Мужчина хранил деньги в сапоге
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