 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 октября

13 октября

Популярное

В Бурятии женщина украла заначку пенсионера

В Бурятии женщина украла заначку пенсионера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина хранил деньги в сапоге

19 сентября 67-летний житель села Буй Бичурского района пригласил своего знакомого в гости для совместного распития спиртного. Во время застолья гость отправился в магазин за дополнительной порцией спиртного и вернулся со своей сожительницей. 40-летняя женщина также была знакома пенсионеру, так как периодически помогала ему по хозяйству за вознаграждение.

Спустя несколько часов хозяин дома отправил женщину в магазин за алкоголем. При этом гостья приметила, что пенсионер хранит накопления в сапоге, стоящем в комнате.

Женщина вернулась с покупками, и компания продолжила распивать спиртное. Когда мужчины уснули, женщина украла из сапога 10 тысяч рублей и снова отправилась в магазин за выпивкой.

Пенсионер обнаружил пропажу сбережений спустя несколько дней и обратился в полицию. Подозреваемая была задержана, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите откроют памятник Алдару Цыденжапову
В Чите откроют памятник Алдару Цыденжапову
Общество, 14.10.2021
Мемориал также посвящён героям России Евгению Эпову и Виктору Тюрикову
Мэрия Иркутска обновила свой сайт
Мэрия Иркутска обновила свой сайт
Общество, 14.10.2021
На новом интернет-портале можно заметить много отличий от старой версии
Пилот из Бурятии получил награду от главы государства
Пилот из Бурятии получил награду от главы государства
Общество, 14.10.2021
Дальневосточников с госнаградами поздравил полпред президента в ДФО
В Бурятии завершился студенческий чемпионат по волейболу
В Бурятии завершился студенческий чемпионат по волейболу
Общество, 14.10.2021
Победителями стали команды Бурятского госуниверситета
Заснувший на крыльце гостиницы улан-удэнец лишился телефона
Заснувший на крыльце гостиницы улан-удэнец лишился телефона
Общество, 14.10.2021
Выпавший гаджет подобрал молодой человек
Району Бурятии выделили 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС
Району Бурятии выделили 15,5 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС
Общество, 14.10.2021
Также средства пойдут на оказание помощи пострадавшим от стихии
В Бурятии женщина украла заначку пенсионера
В Бурятии женщина украла заначку пенсионера
Общество, 14.10.2021
Мужчина хранил деньги в сапоге  
Алексей Цыденов поздравил работников заповедного дела Бурятии и ветеранов отрасли
Алексей Цыденов поздравил работников заповедного дела Бурятии и ветеранов отрасли
Общество, 14.10.2021
Он отметил, что работники заповедного дела выполняют важную и ответственную миссию
В Улан-Удэ проведут эксперимент с пересадочным тарифом
В Улан-Удэ проведут эксперимент с пересадочным тарифом
Общество, 14.10.2021
Жители «сотых» микрорайонов смогут воспользоваться скидкой при пересадке с автобуса на трамвай и наоборот
Строительство здания «инфекционки» в Улан-Удэ запланировано на 2022 год
Строительство здания «инфекционки» в Улан-Удэ запланировано на 2022 год
Общество, 14.10.2021
Сообщается, что новый корпус будет строиться рядом со старым зданием
Антон Виноградов переходит в крупный холдинг в Москве
Антон Виноградов переходит в крупный холдинг в Москве
Общество, 14.10.2021
Он пообещал продолжать вести инвестиционные проекты в Бурятии
Бурятский театр отправляется на гастроли в Алтайский край
Бурятский театр отправляется на гастроли в Алтайский край
Общество, 14.10.2021
В конце октября по обмену в Улан-Удэ приедет Алтайский театр кукол «Сказка»
Жителей микрорайонов Улан-Удэ хотят перевести на электроотопление
Жителей микрорайонов Улан-Удэ хотят перевести на электроотопление
Общество, 14.10.2021
Для этого собираются реконструировать электросетевое хозяйство
В Улан-Удэ детсадовцам и школьникам напомнили ПДД
В Улан-Удэ детсадовцам и школьникам напомнили ПДД
Общество, 14.10.2021
Занятия проходили в специальном автогородке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^