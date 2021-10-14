В Бурятии женщина украла заначку пенсионера

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина хранил деньги в сапоге



19 сентября 67-летний житель села Буй Бичурского района пригласил своего знакомого в гости для совместного распития спиртного. Во время застолья гость отправился в магазин за дополнительной порцией спиртного и вернулся со своей сожительницей. 40-летняя женщина также была знакома пенсионеру, так как периодически помогала ему по хозяйству за вознаграждение.



Спустя несколько часов хозяин дома отправил женщину в магазин за алкоголем. При этом гостья приметила, что пенсионер хранит накопления в сапоге, стоящем в комнате.



Женщина вернулась с покупками, и компания продолжила распивать спиртное. Когда мужчины уснули, женщина украла из сапога 10 тысяч рублей и снова отправилась в магазин за выпивкой.



Пенсионер обнаружил пропажу сбережений спустя несколько дней и обратился в полицию. Подозреваемая была задержана, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



