Слабовидящий путешественник добрался до Байкала из Армавира

Общество, Фото: личная страница Сергея Алексеева

Большую часть пути он преодолел пешком



Путешественник, инвалид по зрению Сергей Алексеев добрался до Иркутска. Он шёл более шести месяцев из города Армавир Краснодарского края в столицу Иркутской области.



Практически весь маршрут он преодолел пешком. Из-за плохой погоды от Канска вынужден был добираться до Иркутска на электричках. Свои вещи большую часть пути он вёз на детской коляске, а ночевал, в основном, в палатке. Сергей пересёк Краснодарский край, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую области, затем Башкортостан, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Красноярский край.



- Дорога внесла свои коррективы, первоначально планировалось, что 1 августа будут в Иркутске. Это было так символично, 1 августа, для меня. Но дорога есть дорога. То есть в Иркутск я дошёл бы только к ноябрю, если бы получилось. Но до Иркутска, к сожалению, пешком не удалось дойти из-за того, что выпал снег, – отметил Сергей Алексеев.



Сам Сергей Алексеев отмечает, что в пути очень много людей ему помогали, во многих регионах встречали. Встретили путешественника и в Зиме, и в Слюдянке, и в Иркутске. Сегодня вечером он начинает путь домой.



Путешествие Сергея Алексеева должно войти в книгу рекордов «Интеррекорд». Но как признается сам путешественник, его цель – привлечь внимание к проблемам инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

