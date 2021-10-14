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Слабовидящий путешественник добрался до Байкала из Армавира

Слабовидящий путешественник добрался до Байкала из Армавира
Общество,  Фото:личная страница Сергея Алексеева
Большую часть пути он преодолел пешком

Путешественник, инвалид по зрению Сергей Алексеев добрался до Иркутска. Он шёл более шести месяцев из города Армавир Краснодарского края в столицу Иркутской области.

Практически весь маршрут он преодолел пешком. Из-за плохой погоды от Канска вынужден был добираться до Иркутска на электричках. Свои вещи большую часть пути он вёз на детской коляске, а ночевал, в основном, в палатке. Сергей пересёк Краснодарский край, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую области, затем Башкортостан, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Красноярский край.

- Дорога внесла свои коррективы, первоначально планировалось, что 1 августа будут в Иркутске. Это было так символично, 1 августа, для меня. Но дорога есть дорога. То есть в Иркутск я дошёл бы только к ноябрю, если бы получилось. Но до Иркутска, к сожалению, пешком не удалось дойти из-за того, что выпал снег, – отметил Сергей Алексеев.

Сам Сергей Алексеев отмечает, что в пути очень много людей ему помогали, во многих регионах встречали. Встретили путешественника и в Зиме, и в Слюдянке, и в Иркутске. Сегодня вечером он начинает путь домой.

Путешествие Сергея Алексеева должно войти в книгу рекордов «Интеррекорд». Но как признается сам путешественник, его цель – привлечь внимание к проблемам инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Байкал путешественники Иркутск Слюдянка

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