Слабовидящий путешественник добрался до Байкала из Армавира

Большую часть пути он преодолел пешком
Путешественник, инвалид по зрению Сергей Алексеев добрался до Иркутска. Он шёл более шести месяцев из города Армавир Краснодарского края в столицу Иркутской области.
Практически весь маршрут он преодолел пешком. Из-за плохой погоды от Канска вынужден был добираться до Иркутска на электричках. Свои вещи большую часть пути он вёз на детской коляске, а ночевал, в основном, в палатке. Сергей пересёк Краснодарский край, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую области, затем Башкортостан, Челябинскую, Курганскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Красноярский край.
- Дорога внесла свои коррективы, первоначально планировалось, что 1 августа будут в Иркутске. Это было так символично, 1 августа, для меня. Но дорога есть дорога. То есть в Иркутск я дошёл бы только к ноябрю, если бы получилось. Но до Иркутска, к сожалению, пешком не удалось дойти из-за того, что выпал снег, – отметил Сергей Алексеев.
Сам Сергей Алексеев отмечает, что в пути очень много людей ему помогали, во многих регионах встречали. Встретили путешественника и в Зиме, и в Слюдянке, и в Иркутске. Сегодня вечером он начинает путь домой.
Путешествие Сергея Алексеева должно войти в книгу рекордов «Интеррекорд». Но как признается сам путешественник, его цель – привлечь внимание к проблемам инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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