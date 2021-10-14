Он поможет разгадать тайну вспышек на Солнце
В Иркутске институт солнечно-земной физики (ИСЗФ СО РАН) завершил проектирование солнечного телескопа с диаметром зеркала три метра (КСТ-3). Он будет построен на территории Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ, расположенной в Тункинском районе Бурятии. Сейчас проект проходит госэкспертизу.
Кроме 30-метровой башни телескопа, проект включает здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса. При проектировании было учтено, что объект располагается на территории, где часто происходят землетрясения, сообщает пресс-служба БНЦ СО РАН, ссылаясь на ИСЗФ СО РАН и «Российскую газету».
По словам директора институт солнечно-земной физики Андрея Медведева, основной научной задачей для КСТ-3 станет изучение природы магнитных полей и циклов солнечной активности. Эти исследования недоступны для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий.
В Бурятии построят уникальный телескоп
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