Жителей микрорайонов Улан-Удэ хотят перевести на электроотопление

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Для этого собираются реконструировать электросетевое хозяйство



В Улан-Удэ разработано техническое задание на проведение технико-экономического обоснования реконструкции электросетевого хозяйства. Реконструкция позволит расширить возможности по переводу на электроотопление жителей Левобережья, Шишковки, Аршана, Верхней Берёзовки и Комушки. Об этом на рабочем совещании по вопросам реализации регионального проекта «Воздух» рассказал Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ. В мероприятии приняли участие депутаты Народного Хурала Бурятии, представители исполнительных и территориальных органов власти и т. д.



– В настоящее время проектной организацией ведётся работа по корректировке документации, в соответствии с полученными замечаниями и предложениями к проекту технического задания. В дальнейшем это позволит найти источник финансирования, реконструировать изношенные сети, расширить доступ к ночному тарифу на электроэнергию, сделать воздух чище. Снижение выбросов по расчётам учёных составить 28 тысяч тонн, – отметил Вадим Имидеев.



Совместно с Минтрансом Бурятии администрация города подготовила расчёт по реконструкции электросетевого хозяйства. Общая цифра – 5,8 млрд рублей. В том числе, 2,8 млрд рублей – реконструкция электросетевого хозяйства Левобережья; 1,5 млрд рублей – Шишковка, Аршан и Верхняя Берёзовка; 1,5 млрд рублей – Горький и Комушка.



С декабря по январь специалисты ПАО «Россети Сибири» обследовали электросетевое хозяйства в Железнодорожном районе, с апреля по июль – в Советском районе, с августа по октябрь – в Октябрьском районе.



– Полностью понимаем какие подстанции нужно менять, где нужно реконструировать и увеличивать пропускную способность. Кроме того, мы обследовали все трансформаторы в СНТ и ДНТ. Провели несколько масштабных опросов. 95% респондентов отметили, что переход на электроотопление сдерживает высокая цена на электричество. Также во время работы на земле увидели, что более 50% домохозяйств не утеплены нужным образом. Поэтому ещё один вопрос, который мы рассмотрим сегодня это развитие производств энергоэффективных материалов. Те, которые сейчас представлены на рынке, дорогие, – заявил Вадим Имидеев.



Однако при реализации проекта может возникнуть ещё одна проблема – бесхозные сети ДНТ и СНТ.



– В эти сети мы не можем вкладывать деньги и реконструировать их. Вопрос актуальный. Один из вариантов решения вопроса – принятие их на баланс города, чтобы они стали муниципальной собственностью, и чтобы у нас появилась возможность их усилить, – рассказал Алексей Гармаев, заместитель председателя комитета по энергетике и энергосбережению министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Сейчас администрация города рассматривает нормативный механизм по переводу на электроотопление в соседних регионах. В частности, в нескольких районах в республике Саха (Якутия) осуществлён перевод на электроотопление на законодательном уровне. С 2022 года малоимущих жителей и отдельные категории граждан в трёх районах наделят правом получить финансовую помощь на подключение жилья к электрическому отоплению.



– На межмуниципальном уровне ведём с ними работу. Собираем у них все документы. Нам очень интересно посмотреть, как они решили вопрос перекрёстного субсидирования, каким образом какой источник перекрывает льготный тариф, – пояснил Александр Тюрюханов, первый заместитель председателя комитета городского хозяйства.



По итогам исследования, тариф, при котором жители готовы перейти на электроотопление, равен 1,27 руб./кВт•ч. При этом показателе затраты на электроотопление будут равны затратам на дровяное отопление. Для сравнения – красноярцы заявляют в Москву тариф 1,2-1,5 руб., Забайкалье – 1,3 руб.



Одним из методов увеличения количества граждан, использующих электроотопление, является расширение интервала тарифных зон. То есть, город предлагает расширить действие ночного тарифа 1,77 руб./кВт•ч не с 23:00 до 7:00, а с 18:00 до 8:00.



– Я живу в индивидуальной жилищной застройке. Как и все жители Левого берега ждём более действенных шагов, которые предпринимает совместная группа. Давайте что-то конкретное пропишем в постановляющей части нашей рекомендации. Заложим в республиканском или городском бюджете небольшую субсидию и просто начнем компенсировать тех граждан, которые будут в качестве энергоносителей будут использовать электроэнергию, – добавил депутат Народного Хурала Бурятии Игорь Бобков.



Напомним, работа по спасению воздуха идет по ключевому документу – комплексному плану, разработанному администрацией города и Минприроды Бурятии. Работа идёт по восьми направлениям, включая мониторинг состояния атмосферного воздуха, вопросы здравоохранения, экономическую составляющую, экологическое просвещение, нормативную базу и т. д.



К слову о нормативной базе, с 15 сентября этого года в Бурятии введено ограничение применения каменного, бурого угля, дров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в автономных источниках теплоснабжения. Отметим, что речь идёт только о тех предприятиях, у которых есть фактическое подключение к тепловым сетям. В период с 15 сентября по 15 мая каждого года они обязаны использовать для отопления центральное тепло или использовать иные виды отопления, не наносящие вред окружающей среде: солнечная, ветровая генерация, бездымное топливо. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



