Занятия проходили в специальном автогородке
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД и педагоги Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводят для школьников тренинги дорожной безопасности. Тематические занятия проходят на базе специального автогородка, имитирующего улично-дорожную сеть.
В очередном профилактическом мероприятии участие приняли воспитанники детского сада «Ая-Ганга» и учащиеся республиканской кадетской школы. Перед началом занятий сотрудники ГИБДД провели инструктаж для детей и напомнили о правилах безопасного поведения на дороге. В частности, детсадовцам и школьникам рассказали, как правильно вести себя при пересечении пешеходного перехода. После чего ребята разделились на команды «водителей» и «пешеходов» и приступили к практике: дошкольники учились правильно переходить дорогу по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам, а кадеты показали свои умения управлять велосипедом.
По словам организаторов, у ребят такая форма занятий вызвала только положительные эмоции и впечатления. Педагоги признались, что практические уроки в условиях, приближенных к реальным, хорошо запоминаются детьми, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ детсадовцам и школьникам напомнили ПДД
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