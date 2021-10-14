Мужчину заключили под домашний арест
34-летнему жителю Братска предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».
По версии следствия, днём 8 октября мужчина, выражая недовольство требованиям представителя власти по изъятию автомобиля, стал угрожать судебному приставу. Затем он вооружился автоматом Калашникова (охолощённым) и произвёл выстрелы шумовыми патронами в сторону сотрудника ФССП.
Сотрудникам полиции мужчина выдал оружие, после чего был доставлен в следственный отдел.
Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Братчанин выстрелил в сторону пристава за изъятие машины
Общество, Фото:
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