Братчанин выстрелил в сторону пристава за изъятие машины

Общество, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Мужчину заключили под домашний арест



34-летнему жителю Братска предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».



По версии следствия, днём 8 октября мужчина, выражая недовольство требованиям представителя власти по изъятию автомобиля, стал угрожать судебному приставу. Затем он вооружился автоматом Калашникова (охолощённым) и произвёл выстрелы шумовыми патронами в сторону сотрудника ФССП.



Сотрудникам полиции мужчина выдал оружие, после чего был доставлен в следственный отдел.



Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

